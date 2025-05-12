Последнее обновление: 12.05.2025 17:43

С начала года в Беларусь по безвизу въехало свыше 71 тысячи европейцев

С начала года в Беларусь по безвизу въехало свыше 71 тысячи европейцев. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«С 1 января текущего года в Беларусь прибыли 71 489 иностранцев из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши», - говорится в сообщении.

Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 103 224 жителя Европы. Из Латвии прибыло 347 855 человек, из Литвы — 617 010, из Польши — 112 215. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь проследовало 26 144 иностранных гражданина.

Как известно, власти Беларуси продлили безвизовый въезд для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2025 года включительно.



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