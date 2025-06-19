Госдеп США возобновляет студенческие визы для иностранцев, но есть нюансы

Государственный департамент США возобновляет приостановленный процесс выдачи студенческих виз иностранцам, но теперь заявители должны будут разблокировать свои аккаунты в социальных сетях для проверки правительством. Об этом пишет Associated Press.

По словам представителей Госдепа, консульские работники будут проверять, не содержат ли публикации или сообщения заявителей враждебного отношения к Соединенным Штатам, их правительству, культуре, институциям либо основополагающим принципам.

В ведомстве отмечают, что отказ сделать аккаунты публичными может свидетельствовать о желании что-либо скрыть.

Процесс выдачи студенческих виз был приостановлен в прошлом месяце администрацией Дональда Трампа, заявившей об усилении контроля за иностранцами, приезжающими в США для обучения.

Студенты из других стран, в том числе из Китая, Индии, Мексики и Филиппин, уже несколько недель внимательно следят за сайтами американских консульств, чтобы успеть забронировать интервью на визу перед началом учебного года.

В то же время правительство США заявило, что предоставит приоритет заявителям, которые планируют обучение в университетах, где доля иностранных студентов не превышает 15%. Таких вузов в США – меньшинство.

Например, все восемь университетов Лиги плюща, а также некоторые крупные государственные университеты, такие как Университет Иллинойса или Пенсильванский государственный университет, имеют больший процент иностранцев среди студентов.

В будущем США могут расширить ограничения для стран, которые, по мнению Вашингтона, не обеспечивают должной проверки путешественников.

Если в течение 60 дней эти страны не выполнят требования США, гражданам могут запретить въезд в страну.