Последнее обновление: 13.06.2025 10:33

Польские пограничники за сутки зафиксировали 180 попыток нелегального пересечения границы

В течение 12 июня польские пограничники зафиксировали более 180 попыток нелегального пересечения границы с территории Беларуси. Об этом Пограничная служба Польши сообщила в соцсети X (ранее Twitter).

"В отношении 24 человек ведутся мероприятия по их задержанию. Один человек задержан за содействие", - говорится в заявлении Пограничной службы.

Еще трем лицам оказывали помощь.

С пятницы по воскресенье в Польше зафиксировали более 670 попыток незаконного пересечения границы, сообщали о нескольких нападениях мигрантов на пограничников.

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