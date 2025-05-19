Польша фиксирует активизацию нелегальной миграции с территории Беларуси

Более полутысячи иностранцев с прошлой пятницы пытались нелегально попасть в Польшу из Беларуси, польские пограничники говорят, что это одна из самых высоких цифр за последние недели. Об этом сообщает RMF FM.

Больше всего попыток пересечения границы было в воскресенье и субботу: каждый из этих дней по более 220 человек пытались попасть в Польшу из Беларуси.

Нелегалы штурмовали польскую границу практически по всей ее длине в Подляском воеводстве.

В двух случаях польские правоохранители предотвратили прорыв групп из нескольких десятков человек. Мигранты были очень агрессивны, бросали камни и ветки, а в окрестностях Беловежа разбили окна в полицейских машинах.

Преимущественно пересечь границу пытались граждане Афганистана, Пакистана и нескольких африканских стран.

С начала мая Польша зафиксировала более 1900 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси.

Несмотря на усиленную защиту границ, проблема не исчезает окончательно и время от времени обостряется как для Польши, так и Латвии с Литвой.

В марте 2025 года правительство Польши вновь объявило об усилении охраны границы с Беларусью из-за роста миграционного давления, а также ограничило право на обращение за международной защитой.