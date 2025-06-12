Все пассажиры и члены экипажа самолета Air India погибли, сообщает Reuters.

На борту потерпевшего крушение Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India находились 242 человека. Среди них - 169 граждан Индии, 53 британца, 7 португальцев и 1 гражданин Канады. Среди пассажиров было 11 детей.

Самолет выполнял рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон. Экипаж подал сигнал бедствия практически сразу после взлета. Самолет рухнул на общежитие, где проживали студенты-медики в густонаселенном районе. В результате трагедии погибли не только пассажиры Dreamlinera, но и люди, находившиеся на земле. По сообщениям индийских СМИ, часть людей остается под завалами здания. На данный момент спасатели извлекли тела около 100 погибших.

Dreamliner - одна из новейших моделей самолетов, выпускаемых компанией Boeing.

Update: Позднее стало известно, что один пассажир потерпевшего катастрофу самолета Boeing 787 Dreamliner выжил. Об этом со ссылкой на полицию сообщило агентство ANI.

"Полиция обнаружила одного выжившего на месте 11А", - сказал представитель правоохранительных органов.