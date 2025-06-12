Последнее обновление: 12.06.2025 13:38

В Индии разбился пассажирский самолет

Пассажирский самолет авиакомпании Air India 12 июня потерпел крушение недалеко от аэропорта в жилом районе города Ахмедабад на западе Индии.

По словам очевидцев, это произошло во время взлета. На месте падения видны клубы дыма.

По информации India Today, упавший самолет – Boeing 787-8 Dreamliner, на его борту находилось 242 человека – 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Самолет направлялся в Лондон.

О числе погибших и пострадавших не сообщается. На видео, распространяемых в соцсетях, видны густые клубы дыма в районе аэропорта. Также публикуются кадры, на которых людей переносят на носилках и увозят на машинах скорой помощи.

Авиакомпания Air India и власти Индии начали расследование причин трагедии. Спасательные службы продолжают работать на месте происшествия.



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