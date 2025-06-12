Граждан Беларуси на борту разбившегося в Индии самолета не было - МИД

Граждан Беларуси на борту разбившегося в Индии самолета не было. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

"По предварительной информации, граждан Беларуси на борту самолета, потерпевшего крушение в Индии, не было. Посольство находится в постоянном контакте с местными властями, продолжает отслеживать ситуацию", - заявили в МИД.

В Индии сегодня разбился пассажирский самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, следовавший рейсом из Ахмадабада в Лондон. Авария произошла вскоре после взлета в жилом районе недалеко от аэропорта. По предварительным данным, на борту находились 242 человека.