Лидские пограничники «приземлили» беспилотник на границе с Литвой

Военнослужащие Лидского погранотряда 11 июня в километре от белорусско-литовской границы принудительно «приземлили» беспилотник.

Как сообщает Госпогранкомитет Беларуси, инцидент произошел в Вороновском районе.

«Проводятся дальнейшие мероприятия для установления всех обстоятельств незаконной деятельности», - информирует ГПК без подробностей.

Как известно, ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства синеокой запрещен без соответствующего разрешения.

Кроме того, использование беспилотников в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность по статье 24.19 КоАП (штраф до 50 базовых величин).