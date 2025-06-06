Последнее обновление: 06.06.2025 17:52

Лидские пограничники по наводке задержали белоруса с беспилотником

Пограничники по наводке задержал на границе с Литвой белоруса с беспилотником.

«Инцидент произошел днем 5 июня в одном из населенных пунктов Вороновского района. По оперативной информации лидские пограничники совместно с ОМОН УВД Гродненского облисполкома задержали гражданина Республики Беларусь», - сообщило ведомство.

При осмотре построек изъяты беспилотник и пульт управления к нему, 8 аккумуляторных батарей, зарядная станция и GPS-трекер.

В настоящее время устанавливаются все факты «незаконных действий» гражданина.

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