В Украину вернули тела 1212 погибших военных. Об этом сообщает Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Среди них — погибшие в Курской области, а также в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

«Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших», - говорится в заявлении штаба.

Об обмене телами погибших, как и об обмене военнопленными (до 25 лет, ранеными и тяжелоранеными), Россия и Украина договорились на втором раунде прямых переговоров в Стамбуле 2 июня.