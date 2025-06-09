Последнее обновление: 09.06.2025 14:19

Украина поразила самолеты на российском аэродроме Саваслейка

ВСУ поразили самолеты на российском аэродроме Саваслейка. Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"В ночь на 9 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли поражение по аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области РФ", - заявили в штабе.

По предварительной информации, поражены две единицы авиационной техники врага – вероятно, самолеты МиГ-31 и Су-30/34.

"Результаты боевой работы уточняются", – информирует Генштаб.

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