Чеки «Жилье» проиндексированы в Гродненской области и Минске

Решениями Минского горисполкома № 2121 от 29 мая 2025 г. и Гродненского облисполкома № 297 от 2 июня 2025 г. проиндексированы именные приватизационные чеки «Жилье».

Размер индекса в столице теперь составляет 41,566 (ранее – 39,417); в Гродненской области – 31,925 (ранее – 29,82).

Этот индекс ежеквартально рассчитывается гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 г.