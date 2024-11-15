Последнее обновление: 15.11.2024 13:12

Власти Витебской области проиндексировали чеки «Жилье»

Решением Витебского областного исполнительного комитета № 732 от 12 ноября 2024 г. проиндексированы чеки «Жилье».

В частности, индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» установлен в размере 37,45 (в настоящее время – 35,29).

Этот индекс ежеквартально рассчитывается гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 г.

Решение местных властей вступает в силу после его официального опубликования.

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