Госпогранкомитет Беларуси: Польша прекратила принимать автобусы

Польская сторона прекратила принимать автобусы. Об этом говорится в сообщении Госпогранкомитет Беларуси.

«По имеющейся информации, с 10:00 контрольные службы погранперехода Тересполь (сопредельный белорусский — Брест) приостановили запуск на свою территорию автобусов. Также с вечера 4 июня наблюдаются перебои в приеме легковых автомобилей», - информирует ведомство.

Согласно информации, на данный момент уже более трех часов выезда в Польшу ожидают четыре автобуса, оформленных со стороны Беларуси. О причинах произошедшего в адрес белорусской стороны официальной информации не поступало.

Всего в очереди на выезд из Беларуси в Польшу находятся 1555 легковых авто и 55 автобусов.

Госпогранкомитет рекомендует гражданам учитывать данную информацию при планировании поездок. Следить за обстановкой в пунктах пропуска можно онлайн на информационном портале ведомства.

О возобновлении функционирования в полной мере сопредельного погранперехода ведомство сообщит дополнительно.