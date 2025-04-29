На границе Беларуси с Польшей скопилось 70 автобусов и 1,5 тысячи легковушек. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«К завершению трех выходных дней очередь легкового транспорта и автобусов в Польшу остается существенной. По состоянию на 13:00 въезда на территорию пункта пропуска Тересполь ожидают около 1600 единиц транспорта», - говорится в сообщении.

Прогнозируя рост пассажиропотока в Польшу, белорусская сторона накануне «приняла меры по увеличению числа сотрудников в сменах». Это позволило увеличить скорость оформления лиц и транспорта в пункте пропуска Брест в обоих направлениях, утверждает ГПК.

Однако контрольные службы польского Тересполя продолжили медленное оформление. За сутки Польша пропустила из Беларуси всего 29% легковушек от нормы.

ГПК обращает внимание выехавших в Польшу граждан о возможных задержках на границе по возвращению в Беларусь после выходных дней.

«В первую очередь вероятность существенных очередей обусловлена замедленным оформлением сотрудниками погранперехода Тересполь, а также возвращением большого количества лиц и транспорта на территорию нашей страны после праздников», - поясняет ГПК.