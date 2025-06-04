Экран iPhone 17 будет увеличен и практически станет идентичен iPhone 17 Pro

Корпорация Apple увеличит размеры экрана iPhone 17 по сравнению с iPhone 16. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) сообщил вице-президент исследовательской компании Counterpoint Research Росс Янг.

Согласно его источникам, запланированный на осень iPhone 17 получит OLED-дисплей с диагональю, увеличенной с 6,1 до 6,3 дюйма. Таким образом, Apple снова изменит размеры экранов своих смартфонов.

В настоящий момент базовые iPhone 16 и 16 Plus имеют экраны на 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Вышедшие так же в 2024 году iPhone 16 Pro и 16 Pro Max получили увеличенные дисплеи — с 6,1 до 6,3 дюйма и с 6,7 до 6,9 дюйма соответственно.

Эксперт рассказал, что iPhone 17 по размерам будет практически идентичен iPhone 17 Pro. Однако, вероятно, самая доступная модель линейки получит экран с частотой 60 герц, тогда как Pro-версия будет иметь переднюю панель Pro Motion с поддержкой частоты 120 герц и большей яркостью.

Как сообщалось, корпорация Apple не будет выпускать iOS 19, запланированную на осень. Вместо нее компания представит iOS 26.