Apple планирует выпускать iPhone 15 с разъемом USB-C

Новые iPhone 15, которые Apple представит 12 сентября, будут оснащены разъемом USB-C вместо Lightning. Также разъем USB-C появится у наушников AirPods Pro. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что Apple долгое время сопротивлялась переходу на USB-C, но была вынуждена согласиться на него из-за требований ЕС. Несмотря на то, что компания ранее критиковала действия властей, она подаст этот шаг как значительное усовершенствование

"Если бы Apple Inc. захотела, то iPhone продолжал бы использовать нынешний разъем Lightning в течение следующих нескольких лет - до того момента, когда компания будет готова полностью отказаться от них на своих смартфонах.

Но ЕС заставил ее изменить планы, требуя от производителей мобильных устройств использовать стандарт USB-C до конца следующего года. Поэтому Apple оказалась в неудобном положении, когда ей пришлось внедрять технологию, которой она не хотела. Когда компания представит iPhone 15 12 сентября, разъемы USB-C появятся на четырех новых моделях телефонов, а также на наушниках AirPods Pro, и Apple опишет это как большую победу для клиентов", - пишет агентство.

По данным Bloomberg, покупателям расскажут о том, что новый разъем позволит с большей скоростью передавать данные, а в некоторых случаях и быстрее заряжать устройство.

"А главное, благодаря переходу на USB-C можно будет использовать одну зарядку для айфонов, айпадов, макбуков, а также других устройств, выпущенных другими компаниями", - говорится в сообщении.

Компания могла бы выпускать iPhone с разъемом USB-C только для европейского рынка, однако это чревато проблемами в цепи поставок, а также тем, что нововведение запутает покупателей, и того, и другого Apple намерена избежать. Но, как отмечает Bloomberg, решение о переходе на новый разъем не будет для Apple очень болезненным.