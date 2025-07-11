Последнее обновление: 11.07.2025 18:08

Российские авиазавод и предприятие по производству ракет для ПВО попали под удар

В России под удар попал Луховицкий авиационный завод. Воронина и Конструкторское бюро приборостроения. Академик Шипунов, специализирующийся на изготовлении ракет для ПВО. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"В рамках снижения возможностей противника по нанесению ракетно-бомбовых ударов в ночь на 11 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими компонентами Сил обороны Украины нанесли удар по Луховицкому авиационному заводу. Воронина, филиал АО «РСК «МиГ», - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что данное предприятие выполняет полный комплекс работ – от механической обработки деталей до окончательной сборки, летных испытаний и поставки российских боевых самолетов МиГ.

На территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.

Кроме того, подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими компонентами Сил обороны нанесли удары по Конструкторскому бюро приборостроения. Академик Шипунов, специализирующийся на изготовлении ракет для зенитных ракетных и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРК/ЗРГК) противника.

Зафиксированы взрывы, задымление над промзоной, а также движение машин скорой помощи и пожарной техники в направлении цели.

Результаты поражения уточняются.

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