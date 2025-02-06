Google отказывается от активного найма меньшинств и отменяет политику разнообразия

Американская корпорация Google отказывается от своей цели нанимать больше работников из числа меньшинств и просматривает программы DEI (принцип разнообразия, справедливости и инклюзивности). Об этом пишет The Washington Post.

В 2020 году, на фоне призывов к расовой справедливости после убийства полицией Джорджа Флойда, Google задалась целью увеличить на 30% долю "недостаточно представленных групп на руководящих должностях" к 2025 году.

В годовом отчете материнской компании Alphabet было пропущено предложение о том, что компания "стремится сделать разнообразие, справедливость и инклюзивность частью всего, что мы делаем, и развивать рабочую силу, представляющую пользователей, которых мы обслуживаем". Это предложение содержалось в отчетах компании с 2021 по 2024 год.

В отчете Google о разнообразии за 2024 год отмечено, что 5,7% сотрудников компании в США были чернокожими, а 7,5% – латиноамериканцами. Четырьмя годами ранее эти показатели составляли 3,7% и 5,9% соответственно.

Google также оценивает, следует ли продолжать выпускать ежегодные отчеты о разнообразии, которые она делает с 2014 года.

Кроме того, компания пересматривает недавние судебные решения и исполнительные приказы президента США Трампа, направленные на ограничение DEI в правительстве и федеральных подрядчиках.

В то же время компания отметила, что продолжит открывать и расширять офисы в городах с разной рабочей силой.

При этом Google сохранит свои ресурсные группы для недостаточно представленных работников.