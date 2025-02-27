Последнее обновление: 27.02.2025 11:54

В Беларуси к концу 2025 года обещают внедрить электронные больничные

В Беларуси к концу 2025 года планируют внедрить электронные больничные. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко.

По ее словам, совместно с Министерством здравоохранения в текущем году ведется работа по интеграции с электронной площадкой, что позволит постепенно отказаться от бумажных листков нетрудоспособности.

«Это серьезное подспорье как для нанимателей, так и для работников. Бумажные больничные уйдут в прошлое, работодателям больше не придется вручную вносить данные в информационные системы, а гражданам — оформлять их в бумажном виде», - подчеркнула Павлюченко, которую цитируют госСМИ.

Запуск системы намечен на конец 2025 года.

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