Украина планирует импортировать газ по Трансбалканскому коридору

В Украину в ближайшее время может начаться импорт газа по Трансбалканскому коридору, кроме текущего импорта газа из Венгрии, Польши и Словакии. Об этом сообщила экс-министр энергетики Ольга Буславец.

"Пять операторов ГТС по направлению Греция-Украина (GR, BL, RO, MO, UA) инициировали продукт ROUT1 со сниженными на 25% тарифами, что в случае быстрого согласования регуляторами может "разблокировать" самое дорогое импортное направление газа в Украину", - отметила она.

По ее словам, на прошлой неделе наблюдалось увеличение импорта природного газа в Украину до 19 млн куб. м в сутки за счет возобновления импорта из Словакии.

По данным Буславец, общий уровень запасов природного газа в украинских ПХГ на конец прошлой недели составил 6,4 млрд куб. м (включая 4,1 млрд куб. м газа длительного хранения с учетом газа на временно неподконтрольных территориях, а также 0,6 млрд куб. м активного газа длительного хранения, который был переведен в категорию "буферный газ"), что ниже аналогичного прошлогоднего периода на 30%.