Ведущая нефтеперерабатывающая компания Европы начала поставки газа в Украину

PKN Orlen в августе, кроме нефтепродуктов, начал поставлять в Украину природный газ. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на собственное исследование.

Единственным получателем ресурса пока является ООО «Торговый дом «Сокар Украина». Газ поступает через газоизмерительную станцию «Германович» на польской границе. По оперативным данным, в первой половине августа PKN Orlen поставил в Украину в 6 млн куб. м.

PKN Orlen, кроме трейдинга природным газом, через свою дочернюю компанию Orlen Upstream занимается и его добычей в Польше и Канаде. В первом полугодии 2017 среднесуточная добыча газа в Польше составила 1,3 тыс. Бне /сутки (около 200 тыс. куб. м/сутки).

По результатам 7 мес. 2017 года, по данным «Консалтинговой группы А-95», группа PKN Orlen поставила в Украину около 360 тыс. т бензинов и дизтоплива, что составляет 10,5% в структуре импорта.

Как сообщал enkorr, SOCAR вышел на рынок природного газа Украины в конце 2016 года и уже в середине 2017 года стал одним из крупнейших импортеров ресурса.

PKN Orlen - одна из крупнейших в Центральной Европе нефтеперерабатывающих компаний. Управляет семью НПЗ: в Польше (3), Чехии (3) и Литве (1), включая ультрасовременный НПЗ в Плоцке. Также PKN Orlen управляет сетью из 2679 АЗС: 1749 в Польше, 565 в Германии, 339 в Чехии и 26 в Литве. Группа является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Украину.