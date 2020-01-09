Последнее обновление: 09.01.2020 14:45

Украина подтвердила виртуальный реверс российского газа из Европы

Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон подтвердил, что Украина получает российский газ по виртуальному реверсу из Европы.

Об этом он сказал в четверг на пресс-конференции, передает ТАСС.

"Сейчас, когда Украина имеет контракт с "Газпромом" на транзит в страны Европы, нам проще импортировать газ по так называемому виртуальному реверсу", - сказал Макогон.

Он объяснил, что российский газ может не транспортироваться в Европу, а по договору с европейским оператором может быть выкуплен на территории Украины.

Макогон не исключает, что российский "Газпром" в будущем вернется к использованию украинских подземных хранилищ газа (ПХГ). "Надеюсь что в связи с прогрессом в отношениях с "Газпромом" возможно, что уже "Нафтогаз" вернется к вопросу в области хранения газа в наших ПХГ", - заявил Макогон. "Однозначно коммерческий интерес "Газпрома" к этим мощностям есть", - считает глава компании "Оператор ГТС Украины".

"У нас сейчас официально забронированы мощности только компанией "Нафтогаз" для выполнения транзитных обязательств перед "Газпромом", - сказал он. - Больше никакой другой брони у нас нет. Более того, к нам никто не обращался с такими идеями".

На той же пресс-конференции исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что компания не ведет переговоры с "Газпромом" о возобновлении прямых поставок газа.

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