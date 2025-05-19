Полиция Германии "не выдержит" постоянных усиленных проверок у границ

В профсоюзе сотрудников полиции Германии заявили, что "не выдержат долго" в рабочем режиме, который сложился после введения правительством усиленного пограничного контроля для противодействия нелегальной миграции. Об этом сообщает Spiegel.

Руководитель профсоюза сотрудников полиции Германии Андреас Роскоф заявил, что усиленный режим проверок на границах создал большую дополнительную нагрузку на полицию и может существовать только как временное явление.

"Мы сейчас справляемся только потому, что скорректировали графики дежурств, поставили на паузу тренировочные планы и сокращение сверхурочной работы... Очевидно, что полиция сможет поддерживать такие усиленные проверки еще несколько недель", – сказал он.

Ранее в распоряжении издания оказалась внутренняя записка, датированная началом мая, где также звучат сомнения, что полиция сможет длительное время обеспечивать проверки в тех объемах, как предусмотрели в МВД.

Напомним, с началом работы нового правительства Германии министр внутренних дел распорядился усилить пограничные проверки и разворачивать на границе искателей убежища, если те уже подали заявки на получение убежища в какой-либо другой стране ЕС.

Как известно, миграционный вопрос был одной из центральных тем предвыборной кампании в Германии перед досрочными выборами. Смена курса Германии уже отразилась на статистике – она впервые за много лет потеряла первенство среди стран, где подают больше всего заявок на получение убежища.