Последнее обновление: 15.07.2024 17:00

Германия продолжит контроль на границе с Францией до и во время Олимпиады

Германия в сотрудничестве с Францией планирует продолжить пограничный контроль с соседней страной во время Олимпиады. Соответствующее распоряжение выдала министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

По заявлению МВД, временный пограничный контроль на франко-германской границе продлится до и во время Олимпийских игр в Париже, которые состоятся с 26 июля по 11 августа, сообщает Zeit.

Целью является обеспечение "максимальной безопасности" в тесном сотрудничестве с французскими властями. О продлении проверок на границе в ближайшее время будет сообщено ЕС.

В связи с проведением чемпионата Европы по футболу в Германии контроль на границах с Данией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом продлится до 19 июля, заявило МВД.

Впрочем, как и раньше, после этого будут действовать временные меры контроля для ограничения нелегальной миграции. Сейчас они действуют на границе с Австрией до 11 ноября, а на границах с Польшей, Швейцарией и Чехией – до 15 декабря.



<Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование