В Беларуси определили правила уведомления о намерении работать посредником в сфере недвижимости

Постановлением Госкомитета по имуществу № 22 от 21 апреля 2025 года урегулированы вопросы уведомления республиканской организации по государственной регистрации о намерении осуществлять деятельность в качестве авторизованного посредника.

Как сообщает пресс-служба ведомства, документом установлено, какие сведения должно содержать уведомление, кто обеспечивает их учет и хранение, посредством каких ресурсов авторизованный посредник направляет в республиканскую организацию по госрегистрации или территориальные организации по госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним электронные документы и электронные копии документов на бумажном носителе.

Авторизованный посредник оказывает гражданам, ИП и юрлицам услуги, связанные с технической инвентаризацией недвижимого имущества, присвоением, изменением и прекращением существования адресов недвижимого имущества, государственной регистрацией недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. Кроме того, к нему можно обратиться за внесением исправлений и отметок в регистрационную книгу или предоставлением сведений и документов из единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

Авторизованным посредником могут быть адвокат, коммерческая организация, выступающая организатором аукциона, риелторская организация, нотариус или юрлицо, уполномоченное должностное лицо которого подписало документ, являющийся основанием для государственной регистрации, за исключением банка, небанковской кредитно-финансовой организации, Банка развития. Однако есть нюанс. Банк, небанковская кредитно-финансовая организация и Банк развития могут выступать авторизованным посредником в отношении заключенных ими договоров для обеспечения исполнения обязательств, а также иных договоров в рамках деятельности, осуществляемой ими для собственных нужд.

Постановление вступает в силу с 11 июня 2025 года одновременно с законом № 44-З «Об изменении законов по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» от 5 декабря 2024 года.