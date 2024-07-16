В Беларуси хотят создать Палату риелторов

В Беларуси может появиться Палата риелторов. Это следует из проекта закона "О риелторской деятельности", который разработал Минюст и вынес на общественное обсуждение.

И хотя проектом в целом сохранен действующий механизм регулирования риелторской деятельности, в то же время он содержит и принципиально новые подходы.

В частности, законопроектом предусматривается: введение органа самоуправления риелторов - Палаты риелторов; упрощение требований к осуществляющим риелторскую деятельность субъектам в части наличия минимального количества риелторов в штате; корректировка требований, предъявляемых к претендентам на получение свидетельства об аттестации риелтора; исключение предоплаты за оказание риелторских услуг по предоставлению информации о предложениях на объекты недвижимого имущества в целях заключения договора найма жилых помещений; обязанность риелторской организации иметь не только кассовое оборудование, но и платежный терминал.

Общественность с 16 по 26 июля свои замечания и предложения может высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.