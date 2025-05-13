Очередь легковушек на границе Беларуси с Польшей не уменьшается. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«Существенная очередь легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) — 1200 автомобилей. Сотрудники данного погранперехода за 24 часа приняли на свою территорию всего 43% транспорта», - говорится в сообщении.

Что касается грузовиков, то, к примеру, в литовском Мядининкае за сутки пропустили из Беларуси всего 20 фур.

«Литовские контрольные службы пункта пропуска Мядининкай (Каменный Лог) с 13:00 до 18:00 12 мая не принимали большегрузы из Беларуси. Информация о причинах приостановки оформления в адрес белорусской стороны не поступала», - сообщает ГПК.

На данный момент более 420 большегрузов простаивают перед литовскими пунктами пропуска. За сутки меньше всего транспорта приняли на свою территорию в сопредельном погранпереходе Мядининкай (Каменный Лог) — всего 4% грузовиков от нормы, т.е. 20 фур из 500 возможных.

Через Шальчининкай (Бенякони) за сутки в ЕС въехало 24% грузового транспорта.

Перед единственным доступным латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) скопилось 250 единиц грузового транспорта. Сопредельные контрольные службы оформили 32% авто от нормы.