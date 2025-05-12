На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось 1,4 тысячи легковушек

После длительных выходных около 1400 легковых авто ожидают въезда в Польшу и Литву. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«Наибольшая очередь легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) — 1330 автомобилей. Сотрудники данного погранперехода за три дня приняли на свою территорию всего 36% транспорта», - говорится в сообщении.

Въезда в Литву перед погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) ожидают 50 единиц легкового транспорта.

По состоянию на 10:00 около 640 единиц грузового транспорта ожидают въезда в Евросоюз.

Меньше всего фур за трое суток проследовало на сопредельную территорию через литовский погранпереход Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили лишь 15% транспорта от нормы. Сотрудники Шальчининкая (Бенякони) пропустили 35% фур.

Перед единственным доступным латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) скопилось 260 единиц грузового транспорта. Данный маршрут — самый загруженный на пути в ЕС. Латвийские контрольные службы c пятницы приняли из Беларуси 36% авто от нормы.

Перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) въезда в Польшу ожидают 20 грузовых авто. Польские контрольные службы за три дня приняли на свою территорию 40% большегрузов.