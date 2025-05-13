Samsung представила один из самых тонких смартфонов на рынке

Южнокорейская компания Samsung Electronics 13 мая представила новый смартфон Galaxy S25 Edge. Об этом сообщает CNBC.

Само устройство с экраном 17 см имеет толщину всего 5,8 мм и весит 163 грамма, что делает его одним из самых тонких смартфонов на рынке.

Телефон также оснащен системой двойных камер и новейшими функциями искусственного интеллекта от Samsung.

Стоимость одного Samsung Galaxy S25 Edge начинается от $1,099. Он поступит в продажу 30 мая.

В январе Samsung Electronics представила три новые модели смартфонов Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra.