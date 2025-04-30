Последнее обновление: 30.04.2025 17:17

SEC отказалась от претензий к стейблкоину PayPal

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) прекратила расследование в отношении стейблкоина PYUSD от платежного гиганта PayPal.

Регулятор уведомил компанию о завершении проверки без претензий или штрафов.

PayPal получила запрос от SEC на документы по «стабильной монете» в ноябре 2023 года. Тогда представители фирмы заявили о сотрудничестве с ведомством.

С начала года SEC прекратил расследования против Coinbase, Robinhood, Ripple, Kraken, ConsenSys, Cumberland, Nova Labs и Uniswap.

Капитализация PYUSD составляет около $879 млн.

В апреле 2025 года PayPal добавил поддержку Solana и Chainlink для клиентов в США и в связанных регионах.

Позднее компания объявила о запуске программы лояльности. Летом американским пользователям предложат 3,7% годовых на депозиты PYUSD в PayPal или Venmo.

Ранее по теме


<Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование