SEC отказалась от претензий к стейблкоину PayPal

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) прекратила расследование в отношении стейблкоина PYUSD от платежного гиганта PayPal.

Регулятор уведомил компанию о завершении проверки без претензий или штрафов.

PayPal получила запрос от SEC на документы по «стабильной монете» в ноябре 2023 года. Тогда представители фирмы заявили о сотрудничестве с ведомством.

С начала года SEC прекратил расследования против Coinbase, Robinhood, Ripple, Kraken, ConsenSys, Cumberland, Nova Labs и Uniswap.

Капитализация PYUSD составляет около $879 млн.

В апреле 2025 года PayPal добавил поддержку Solana и Chainlink для клиентов в США и в связанных регионах.

Позднее компания объявила о запуске программы лояльности. Летом американским пользователям предложат 3,7% годовых на депозиты PYUSD в PayPal или Venmo.