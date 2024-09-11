Последнее обновление: 11.09.2024 13:39

PayPal и Venmo интегрировали Ethereum Name Service для криптоплатежей

Команды платежных платформ PayPal и Venmo интегрировали сервис Ethereum Name Service.

Пользователи приложений PayPal и Venmo могут вводить домен ENS получателя прямо в поле поиска при отправке цифровых активов для автоматического определения привязанных к сервису кошельков.

Функциональность снизит риск ошибок при криптотранзакциях, а также упростит управление адресами. Изначально она будет доступна для клиентов из США.

До интеграции пользователям приходилось вводить, вставлять или сканировать QR-коды внешних кошельков, чтобы перевести средства.

«Сотрудничество с PayPal и Venmo позволяет охватить как новичков, так и тех, кто предпочитает привычные платежныеWeb2-платформы. Интеграция облегчит им взаимодействие сдецентрализованными финансами», - пояснил директор по развитию бизнеса ENS Labs Марта Кура.



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