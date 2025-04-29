OpenAI добавит поиск товаров и онлайн-покупку в ChatGPT

Компания OpenAI внесла ряд изменений в поисковик ChatGPT Search, чтобы сделать онлайн-шопинг удобнее и быстрее.

Среди изменений:

шопинг — улучшены результаты поиска товаров, визуальная информация о них, ценах и отзывах, добавлены прямые ссылки для покупок;

цитаты — ChatGPT может включать несколько цитат для определенного ответа, это позволяет узнать больше и проверить информацию из нескольких источников;

тренды и автозаполнение — возможность ускорить поиск, используя популярные запросы и подсказки;

Search в WhatsApp — пользователи могут отправить сообщение на номер 1-800-ChatGPT (+1-800-242-8478) для получения актуальных ответов и спортивных результатов.

ChatGPT Search стал одним из самых популярных продуктов компании — за последнюю неделю его использовали более миллиарда раз.