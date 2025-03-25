Последнее обновление: 25.03.2025 13:32

OpenAI улучшила голосовой режим ChatGPT

ИИ-компания OpenAI выпустила обновление для расширенного голосового режима ChatGPT, сделав его более естественным. Об изменениях рассказала исследователь Манука Стратта.

После обновления чат-бот стал реже перебивать пользователей и ведет более персонализированные беседы в реальном времени. Теперь его тон — вовлекающий, прямой и лаконичный.

Апдейт направлен на устранение проблемы, при которой ИИ прерывал пользователей во время пауз, сделанных для раздумий или глубокого вдоха.

Новая версия расширенного голосового режима доступна в том числе пользователям без платных подписок. Владельцы Plus, Teams, Edu, Business и Pro получат улучшенный уровень индивидуальности цифрового помощника.

В марте стало известно о желании OpenAI интегрировать видеогенератор Sora в чат-бот ChatGPT.

OpenAI планирует взимать до $20 тыс. в месяц за специализированных ИИ-агентов.

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