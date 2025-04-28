ЕАБР отмечает сохранение двузначных темпов роста зарплат в Беларуси

Двузначные темпы роста заработной платы в Беларуси в годовом выражении сохраняются более 20 месяцев. Это отмечают аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в своем еженедельном макрообзоре.

«Рынок труда в Беларуси: устойчивый рост заработных плат на фоне низкой безработицы. Реальная заработная плата в Беларуси выросла на 11,8% г/г в марте 2025 г. после 11,1% г/г в феврале. Двузначные темпы роста заработной платы в годовом выражении сохраняются более 20 месяцев», - говорится в сообщении.

В бюджетном секторе оплата труда в реальном выражении, по оценкам ЕАБР, увеличилась на 12,3% г/г, во внебюджетном – высокие темпы роста отмечаются по большинству видов экономической деятельности. Повышение заработной платы происходит на фоне увеличения жесткости на рынке труда. Уровень безработицы в Беларуси обновил исторический минимум, снизившись до 2,8% в I квартале 2025 г.