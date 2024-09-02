Доходы населения в Беларуси ускорили рост - ЕАБР

Доходы населения в Беларуси ускорили рост. Это отмечает Евразийский банк развития (ЕАБР) в своем еженедельном макрообзоре.

В частности, реальная заработная плата выросла на 15,4% г/г в июле 2024 г. после 11,2% г/г в июне. Это самый высокий темп роста с октября 2023 г.

"Оплата труда в номинальном выражении растет на фоне высокого спроса со стороны компаний на трудовые ресурсы, а также увеличения надбавок отдельным категориям работников бюджетной сферы, что поддерживает расширение потребительского спроса в экономике", - отмечают экономисты ЕАБР.