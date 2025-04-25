В Беларуси за сутки ликвидировано три торфяных и 43 пожара травы и кустарников. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

"По оперативным данным с 6.00 24 апреля до 6.00 25-го ликвидированы 7 лесных пожаров на общей площади 25,2 га, 3 торфяных пожара на общей площади 0,12 га и 43 пожара травы и кустарников на общей площади 5,26 га. Из 7 лесных пожаров (в Брестской области - 2, Гомельской - 1, Гродненской - 3 и Минской - 1) 3 ликвидированы силами Минлесхоза, 4 совместно силами МЧС и Минлесхоза. Всего для ликвидации лесных пожаров привлекались 58 единиц техники и 175 человек, из них 11 единиц техники и 26 работников МЧС", - говорится в сообщении.

Согласно информации, 24 апреля ликвидирован лесной пожар в ГЛХУ "Милошевичский лесхоз" возле деревни Приболовичи Лельчицкого района Гомельской области. Общая площадь пожара составила 23,6 га.