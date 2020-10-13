СК РБ узрел следы умышленного поджога на «даче» Балабы

Следственный комитет Беларуси возбудил дело по факту поджога дома в Молодечненском районе, сообщила пресс-служба СК РБ.

Речь идет о доме в деревне Городилово под Молодечно. В этом доме вырос командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба. В доме сейчас никто постоянно не проживает, он используется в качестве дачи. Дмитрий Балаба не приезжает и вообще давно не заезжает в Городилово.

По данным следствия, 11 октября 2020 года около 2 часов 40 минут поступило сообщение о возгорании дома в одной из деревень Молодечненского района, принадлежащего 46-летней женщине. Прибывшими на место сотрудниками МЧС пожар был ликвидирован.

«В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой зафиксирована следовая картина, изъяты предметы и объекты. Учитывая совокупность полученных в ходе первоначальных следственных действий данных, основной версией является умышленный поджог», - говорится в сообщении.

Примечательно, что СК увязал пожар в деревне Городилово с поджогом автомобиля Audi 80 и строящегося дома сотрудника милиции Волковысского РОВД.