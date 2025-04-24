В Минске организуют дополнительные автобусные маршруты на Радуницу. Об этом сообщает госпредприятие «Минсктранс».

Согласно информации, 26-29 апреля оплата за проезд в автобусах дополнительных маршрутов № 178Э, 970Э, 971Э, 972Э, 973Э, 974Э, 975Э, 979Э будет взиматься одновременно в прямом и обратном направлениях при осуществлении посадки в Минске; на пригородном маршруте № 978Э — по пригородному экспрессному тарифу.

26 апреля работа автобусных маршрутов № 5Э, 31, 68, 94С, 109, 170С, 178Э будет организована по графику пятницы с увеличением количества рейсов в период с 10:00 до 15:00.

С информацией о транспортном сообщении в период с 27 по 29 апреля 2025 года можно ознакомиться здесь.