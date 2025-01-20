В Беларуси могут сократить требования для включения в реестр нерегулярных перевозчиков

В Беларуси рассматривается возможность сокращения требований для включения в реестр нерегулярных перевозчиков. Об этом сообщил начальник главного управления автомобильного транспорта Минтранса Андрей Гладкий в интервью госТВ.

Как известно, в синеокой заниматься перевозками такси без включения в такой реестр с 1 ноября 2024 года запрещено.

«Также мы заинтересованы, чтобы как можно больше было транспортных средств, как можно больше водителей. Поэтому на уровне правительства был создан дополнительных условий для включения в реестр: это и возможность включиться в реестр без предоставления сведений о повышении квалификации, скажем так, период переходный такой предусмотреть. Это и сейчас рассматриваем возможность сокращения требований, которые предъявляются к перевозчикам, к водителям. Также работа в этом направлении проводится», - сказал Гладкий.

В целом в Минтрансе констатируют стабилизацию на рынке такси после введения новых правил работы в ноябре.

По словам Гладкого, сейчас в реестр уже включены более 26 тыс. водителей и более 20 тыс. автомобилей такси.