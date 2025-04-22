Последнее обновление: 22.04.2025 11:22

Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа

В понедельник Гарвардский университет подал федеральный иск против администрации Трампа, утверждая, что чрезмерные действия правительства нарушают конституционные права учебного заведения. Об этом сообщило издание Axios.

Университет Лиги Плюща отклонил многочисленные требования администрации Трампа, что привело к замораживанию 2,2 млрд долларов федеральных средств.

Этот иск знаменует собой эскалацию борьбы администрации с элитными вузами, поскольку она пытается повлиять на их приоритеты и переориентировать их с помощью федеральных средств.

Президент Гарвардского университета Алан Гарбер заявил в понедельник, что "последствия чрезмерного вмешательства правительства будут серьезными и долговременными". Он обвинил администрацию в попытке ввести "беспрецедентный и ненадлежащий контроль".

Хотя требования администрации Трампа к университету касались институциональной политики, замораживание и сокращение финансирования в значительной степени угрожают научным исследованиям.

По словам Гарбера, действия администрации будут иметь серьезные последствия для комплексных исследований, которые влияют на перспективы детей, переживающих рак, распространение вспышек инфекционных заболеваний и обезболивание солдат, раненых на поле боя.

В течение последних недель администрация Трампа развернула широкую кампанию против элитных высших учебных заведений.

Колумбийский университет уступил контроль над академическим отделом и расширил полномочия полиции кампуса в попытке разморозить федеральное финансирование. Мичиганский университет закрыл свою программу разнообразия, равенства и инклюзивности.

Но поддержка Гарварда в его сопротивлении администрации Трампа растет среди других университетов. Несколько из них присоединились к судебному иску, который оспаривает сокращение косвенных расходов или академических исследований. Среди них Корнельский, Браунский, Массачусетский и Мичиганский университеты.

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