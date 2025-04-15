Последнее обновление: 15.04.2025 18:00

Реальные денежные доходы населения Беларуси в январе-феврале выросли на 12,5%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-феврале 2025 г. составили 112,5% к уровню января-февраля 2024 г.

Как сообщает Белстат, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,3%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,5%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,3%.

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