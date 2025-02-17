Последнее обновление: 17.02.2025 15:09

Реальные денежные доходы населения Беларуси в 2024 году выросли на 9,7%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в 2024 году выросли на 9,7% по сравнению с 2023 годом.

Как сообщает Белстат, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 21,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,7%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,7%.

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