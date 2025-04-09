Приговор экс-президенту Франции Саркози объявят в сентябре

Решение по делу экс-президента Франции Николя Саркози по обвинению в том, что он принял незаконное финансирование предвыборной кампании от покойного ливийского диктатора Муамера Каддафи, объявят 25 сентября. Об этом сообщает AFP.

Прокуроры утверждают, что Саркози и его помощники в 2005 году заключили с Каддафи договоренность о финансировании президентской кампании французского политика два года спустя, в которой он победил.

В обмен на финансовую поддержку Саркози якобы согласился использовать свои президентские полномочия для укрепления дипломатических и деловых связей Франции с Триполи, а также для пересмотра дела зятя Каддафи Абдуллы Сенусси.

Они требуют приговорить 70-летнего Саркози к семилетнему тюремному заключению, взыскать с него штраф в €300 тысяч и запретить ему занимать государственные должности в течение пяти лет.

После завершения судебного процесса во вторник Саркози назвал требования обвинения "политическими и насильственными" в "ненавистном медийном и политическом контексте".

"Я здесь не для того, чтобы заниматься политикой, а для того, чтобы защитить свою честь и установить истину", – сказал он, отказавшись от дальнейших комментариев.

70-летний экс-президент уже отбывает однолетний тюремный срок под домашним арестом после того, как его признали виновным в коррупции. Подробнее о деле читайте в статье Наказание для президента: за что суд лишил свободы Николя Саркози.