Суд во Франции признал экс-президента Саркози виновным в коррупции

Французский суд высшей инстанции признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным по делу о коррупции и злоупотреблении влиянием. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Это окончательное решение, которое обжалованию не подлежит.

В мае 2023 года Апелляционный суд подтвердил приговор, который вынес экс-президенту суд первой инстанции в 2021 году. Его признали виновным в коррупции и злоупотреблении влиянием. Экс-президента приговорили к трем годам тюремного заключения, два из которых он должен отбыть условно, еще год он был обязан носить электронный браслет. Кроме того, Саркози на три года лишен права быть избранным. Позже экс-президент подал прошение о пересмотре этого решения в Кассационном суде.

Вступление приговора в силу займет некоторое время и, возможно, придется на январь.

Адвокаты выразили намерение просить об отсрочке вступления приговора в силу на фоне начинающегося 6 января судебного процесса по делу о финансировании президентской кампании Саркози в 2007 году. По версии следствия, Саркози получал незаконное финансирование от правительства на тот момент ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Между тем BFM TV отмечает, что в конце января Саркози исполнится 70 лет, и, по законам Франции, он сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение, в частности, на отказ от ношения электронного браслета.

Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год.