В США запустят первый в стране биржевой фонд на базе токена XRP

Управляющая альтернативными активами компания Teucrium Investment Advisors представит в США первый биржевой фонд на базе токена XRP от Ripple.

Торги Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (тикер: XXRP) стартуют 8 апреля на бирже NYSE Arca. В рамках первичного предложения на рынок поступит 80 001 акция.

Согласно описанию, фонд «стремится к ежедневным инвестиционным результатам, которые соответствуют двукратной (2x) дневной ценовой производительности XRP».

Использование кредитного плеча позволяет инвесторам получать доступ к активу при меньших затратах капитала и усиливает влияние ежедневных колебаний цен на токен, фактически удваивая рыночную экспозицию.

Биржевой аналитик Bloomberg Эрик Балчунас назвал такое решение «весьма странным». Он подтвердил, что XXRP — первый в США ETF на базе монеты от Ripple.

«Спотовые XRP-фонды все еще не получили одобрения, хотя шансы довольно высоки», - отметил Балчунас.

Напомним, на рассмотрении SEC находятся заявки на запуск подобных XRP-ETF от 21Shares, Bitwise и CoinShares.