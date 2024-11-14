Биткоин впервые дошел до уровня $93 тысяч

Биткоин на короткое время взлетел выше $93 тысяч, поскольку ожидания дальнейшего снижения процентных ставок Федеральным резервом добавили импульса. Об этом сообщает Bloomberg.

Цифровой актив вырос почти на 6% в США до рекордных $93 462, но не смог удержать рост, изменив курс на $90 205.

Спекулянты пытаются понять, продолжит ли риторическая поддержка цифровых активов со стороны Трампа способствовать росту биткоина, открывая путь к $100 тыс., или уступит место фиксации прибыли после 34% роста с момента выборов в США 5 ноября.

Данные по инфляции в США в среду соответствовали прогнозам аналитиков, что побудило трейдеров увеличить ставки на очередное снижение ставки ФРС на четверть пункта в декабре.

В то же время более широкая платформа Трампа по снижению налогов и протекционистских торговых тарифов усложняет картину, угрожая усилить ценовое давление в будущем.

Новоизбранный президент пообещал создать благоприятную нормативно-правовую базу для криптовалют, создать стратегический запас биткойнов и сделать США глобальным центром отрасли.

Трамп изменил свою позицию после того, как фирмы, занимающиеся цифровыми активами, потратили значительные средства во время предвыборной кампании на продвижение своих интересов.