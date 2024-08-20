Чехия будет покупать боеприпасы для Украины за счет замороженных росактивов

Часть средств, полученных от доходов от российских активов, замороженных в Европейском Союзе, будет использована для поставки боеприпасов в Украину в рамках инициативы Чехии. Об этом во вторник сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

По ее словам, это еще одна демонстрация уверенности иностранных партнеров в эффективности чешского проекта.

"Часть доходов от замороженных российских активов в ЕС пойдет на поставку Украине боеприпасов, которые будет закупать Чехия. Так решил Европейский Союз.

Таким образом, мы сможем приобрести для Украины еще сотни тысяч таких необходимых крупнокалиберных боеприпасов. Это еще одно доказательство доверия наших союзников к Чешской Республике и нашей инициативе по боеприпасам. Это уникальная возможность поддержать Украину, использовать ресурсы, которые изначально принадлежали России, и сберечь государственные финансы европейских стран", – сказалла она.

Глава чешского ведомства не стала уточнять, сколько боеприпасов таким образом сможет получить Украина.