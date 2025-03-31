Apple добавит ИИ-тренера к приложению "Здоровье"

Apple готовит масштабное обновление приложения "Здоровье" и хочет добавить в него "тренера с искусственным интеллектом".

Новая версия может появиться весной-летом 2026, пишет Bloomberg.

Приложение также будет собирать ваши показатели. Затем ИИ-тренер использует эти данные, чтобы порекомендовать, как улучшить здоровье. В частности, Apple уделит больше внимания питанию и отслеживанию калорий.

Сейчас компания учит агента искусственного интеллекта с помощью врачей, пишет Bloomberg. Также к работе привлекут экспертов по сну, питанию, физиотерапии, психическому здоровью и кардиологии. Они будут снимать видео с рекомендациями.

К примеру, если программа "Здоровье" получает данные о низких показателях сердечного ритма, может появиться видео, объясняющее риск сердечных заболеваний.

Apple также работает над функциями, которые будут использовать камеры. В частности, ИИ-агент сможет наблюдать за вашей тренировкой и подсказывать, что можно улучшить.

Обновленная программа "Здоровье" должна появиться в iOS 19.4. Это обновление запланировано на весну или лето следующего года.