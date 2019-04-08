В США трехлетний ребенок заблокировал iPad на полвека

Американский журналист Эван Оснос рассказал в Twitter, что его iPad оказался заблокирован на более чем 48 лет после того, как устройством попытался воспользоваться трехлетний ребенок.

Он решил обратиться к своим читателям за советом.

"Эм, это похоже на фейк, но, увы, именно так сегодня выглядит наш iPad после того, как трехлетний ребенок пытался (неоднократно) его разблокировать. Идеи?" — написал Оснос.

К публикации он приложил снимок экрана, на котором видно, что устройство будет доступно для входа только через 25 536 442 минуты.

Подписчики подсказали журналисту различные варианты решения проблемы. Некоторые в шутку предложили Осносу подарить iPad его сыну на пятидесятилетие.